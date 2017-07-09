«Ребята, вы меня сбили», – мужчина попался при попытке подставить патрульных

Нетрезвый мужчина попытался симулировать наезд на него служебного автомобиля патрульных, при том, что автомобиль стоял на месте.

Соответствующее видео на свое странице в Facebook опубликовал начальник Департамента патрульной полиции Нацполиции Евгений Жуков, известный под позывным «Маршал».

Как видно на видео, сами патрульные находились немного в стороне на другой стороне дороги и стояли спиной к машине, поэтому не видели произошедшего, однако камера зафиксировала, как мужчина подошел к машине, ударился о бампер и начал кричать, чтобы присутствующие зафиксировали, что его сбили.

«Вы меня сбили, ребята! Вы видели, что произошло!» – говорит на видео мужчина, который падал перед автомобилем патрульных.

«Патрульная полиция уничтожает патриотов. Или ой как неудобно получилось», – прокомментировал Жуков видео.

Напомним, в Николаеве на улице Нагорной несколько представителей организации «Дорожный контроль Николаев» заблокировали автомобиль патрульных и спровоцировали с ними конфликт.