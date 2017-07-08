Поезд «Николаев-Киев» насмерть сбил 28-летнего мужчину

В вечер четверга, 6 июля на железнодорожных путях у станции Новоданиловка Одесской железной дороги был обнаружен труп молодого мужчины со следами насильственной смерти.

Об этом пишет издание Новости-Н.

У погибшего зафиксирована тяжелая черепном-мозговая травма с выходом наружу мозгового вещества, многочисленные ссадины и ушибы.

По свидетельству очевидцев, мужчину сбил проходивший около 22.00 поезд Николаев — Киев. Личность погибшего установлена — им оказался 28-летний житель города Николаева.

Тело погибшего отправлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Николаеве поезд переехал мужчину