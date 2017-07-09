На Николаевщине спасатели потушили пожар, который надвигался в сторону села

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В субботу, 8 июля, возле села Новопристань Вознесенского района произошло возгорание сухой травы, огнь с которой перекинулся на пшеничное поле и начал надвигаться в сторону жилых домов.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управление Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

О пожаре в 11:49 спасателей уведомил житель Новопристани. По прибытию установлено, что огнем уже охвачено около одного гектара пшеницы.

Силами пожарных и сотрудников госпредприятия «Опытное хозяйство «Звезды над Бугом» пожар локализовали в 12:21 и полностью ликвидировали в 12:55 на общей площади около четыре гектара.

Жилые дома от огня удалось спасти. Причина пожара устанавливается.

Напомним, 7 июля на территории Николаевской области зарегистрировано семь случаев возгорания сухой травы и мусора на открытых территориях.

Тарас Леонтян

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