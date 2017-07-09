Николаевец возмутился, что по недавно отремонтированному понтону вопреки запрету ездят фуры

По недавно отремонтированному понтонному мосту в Персадовке Витовского района продолжают ездить грузовые автомобили несмотря на ограничение движения для тяжеловесного транспорта.

Об этом в группе «Автобыдло Николаев» в Facebook написал Платон Ганущак.

При этом свидетель случившегося отмечает, что поинтересовался у водителя грузовика, видел ли тот ограничительные знаки. В ответ на это водитель грузового «Renault» сказал, что его по этой дороге ведет легковой автомобиль «Volkswagen».

Как известно, 23 июня работники Витовского филиала ДП «Николаевский облавтодор» завершили ремонтные работы на мостовом переходе через реку Ингул в селе Пересадовка.

Напомним, в ночь с 19 на 20 июня неизвестные украли фрагмент металлической конструкции пересадовского понтонного моста в Николаевской области, который сейчас ремонтируют. Кроме того, на месте проведения работ сорвали предупредительный дорожный знак и сбросили его в реку.