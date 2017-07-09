В Гамбурге третью ночь подряд продолжались протесты, полиция применяла слёзоточивый газ и водомёты

В Гамбурге в ночь на воскресенье, 9 июля, вновь произошли столкновения протестующих с полицией. Правоохранители применили водомёты, перечный спрей и слёзоточивый газ против тех, кто устроил блокаду квартала Шанцен.

Об этом сообщает DW, ссылаясь на информагентство dpa.

Около 600 человек протестующих в ответ бросали в полицейских бутылки, камни и пиротехнические средства. В полиции Гамбурга сообщили о многочисленных задержаниях и о раненых среди правоохранителей.

Агрессивно настроенные протестующие, передвигаясь по городу, сооружали баррикады и поджигали мусорные баки, некоторые из них бросали бутылки в дома. Также в соседних районах города были подожжены немало автомобилей. Ближе к утру ситуация постепенно стабилизировалась.

Напомним, ранее сообщалось, что в Гамбурге в результате столкновений с протестующими против саммита G20 с полицией по последним данным пострадали 76 полицейских. Позднее их количество увеличилось до 200.