В Киеве из-за вырубки деревьев произошла потасовка со стрельбой – мужчина таранил авто «лесорубов» грузовиком

В воскресение рано утром, 9 июля, в поселке Днепровская водная станция (Водогон) Оболонского района Киева произошел конфликт между местными жителями и приезжими людьми, которые рубили лес под застройку.

Об этом сообщает портал dtp.kiev.ua.

По информации портала, на Водогон приехали неизвестные, которые принялись рубить деревья под застройку. На место подтянулись местные жители, в результате начался конфликт со стрельбой по ним из травматического оружия.

«Один из местных сел за руль грузовика и на скорости протаранил несколько авто приезжих «лесорубов», которые в результате сбежали прямо в лес с легкими телесными повреждениями. Один из авто вылетел с дороги боком в кювет», – говорится в сообщении.

Сообщается, что жертв и пострадавших, обратившихся в скорую, нет. На месте работали значительные силы полиции.

По информации «Громадського», полиция задержала местного жителя, который управлял грузовиком, и представителя организации «Возрождение Водопровода», которая планирует застройку данного участка. Лица, которые вырубали лес, скрылись с места происшествия.

– Мы проснулись в половине 4 утра, здесь уже валили деревья – прямо на дом и дорогу. Подъезды были заблокированы, чтобы мы не могли выйти, – рассказывает местный житель Сергей.

– Эта история длится еще с 2013 года. Если это законно, то почему тогда следующим образом – на рассвете, вот так повалить деревья. Застройщик создал общественную организацию и продвигает идею, что здесь якобы надо построить какой-то парк, но мы против – зачем он нам, когда здесь есть лес? – говорит местная жительница Марина.

Напомним, ранее сообщалось о том, что городом Новая Одесса и селом Зайве ведется системная незаконная вырубка леса. Позже стало известно, что вырубка леса продолжается и местные жители обнаружили еще несколько вырезанных участков.