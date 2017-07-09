В Киеве водитель уснул за рулем – машина врезалась в столб и едва не слетела с моста

В воскресение рано утром, 9 июля, в Киеве на Теремках произошло ДТП с участием автомобиля «Cherry», водитель которого заснул за рулем и врезался в столб на мосту.

Об этом сообщает портал dtp.com.ua.

Происшествие произошло около 04:00.

«Водитель «Cherry», житель Голландии, ехал на высокой скорости со стороны Столичного шоссе в сторону Академгородка и на мосту уснул. В результате, машина потеряла управление, врезалась в столб и зависла на мосту. К счастью, водитель не пострадал. Трезвый», – говорится в сообщении.

Напомним, в феврале 2013 года вблизи Николаева грузовик «Renault» на мосту, слетев с трассы, завис над рекой.