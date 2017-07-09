Спасатели Киева показали, как ликвидировали последствия взрыва газа в трёхэтажном жилом доме

Киевские спасатели показали, как эвакуировали людей и демонтировали строительные конструкции трёхэтажного дома, который в субботу, 8 июля, частично обрушился в результате взрыва газа.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Украине.

Так, спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений установили, что в 3-этажном жилом доме (17 квартир, проживает 73 человека - по переписи) в результате взрыва произошло обрушение перекрытия между 2 и 3 этажами и крыши на площади ориентировочно 3600 кв. м, а затем возгорание обрушенных деревянных конструкций на 3-м этаже на площади 10 кв. м.

Пострадали шесть человек, один человек от госпитализации отказался, пятеро с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу, среди которых один ребенок 14-ти лет. Два человека погибли- женщина 1972 года рождения и мужчина, анкетные данные устанавливаются, - говорится в сообщении.

Отмечается, что для жителей дома и спасателей представители Голосеевской районной администрации и работники общества Красного Креста организовали круглосуточное питание.

В 2:15 работы по демонтажу строительных конструкций были завершены. Всего на месте происшествия работало 58 единиц основной и специальной техники и 272 человека.

Напомним, что ранее в Киеве жилой дом обрушился из-за взрыва газа.