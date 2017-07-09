В Днепре появились первые в Украине зоодетективы: они выслеживают догхантеров и изымают собак у горе-хозяев

В Днепре на коммунальном предприятии "Зооконтроль" появились первые зоодетективы. Причиной открытия такой вакансии послужил пёс, который недавно напал на полицейских.

Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

Так, зоодетективы выезжают на вызовы граждан, изучают поведение животных,ищут опасных собак и даже выслеживают догхантеров.

Директор коммунального предприятия Олег Кучин рассказал, что в ходе расследования они узнали, что хозяин собаки издевался над ней и бил её палкой за непослушание. Сейчас детективы собирают доказательную базу для того, чтобы юридически обосновано изъять животное у хозяев.

Отмечается, что на предприятии пока три зоодетектива, их заработная плата составляет около 6 тысяч гривен. Также КП хотело бы обзавестись вакансией зоопсихологов.

Ранее сообщалось, что в Днепре пьяный мужчина натравил бойцовского пса на патрульных, пытавшихся его задержать.