В Донецкой области беременная женщина на «Хюндай» врезалась в столб: один пассажир погиб, двое детей получили тяжелые травмы

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В Донецкой области, около 14:00 на трассе «Славянск-Краматорск» беременная женщина за рулём автомобиля «Хюндай Акцент» не справилась с управлением и врезалась в столб. Женщину в бессознательном состоянии забрала «скорая».

Об этом сообщает Informator.

В машине было три пассажира. Мужчина погиб, два мальчика 10 и 14 лет получили тяжелые травмы. Один из них находится без сознания. 

На месте ДТП работают следственно-оперативные группы местной полиции, которые устанавливают обстоятельства и причины аварии.

Ранее сообщалось, что в Одессе «BMW» после столкновения со столбом разорвало пополам – погиб пассажир.

Людмила Жерновская

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