Спецназ полиции оттеснил владельцев автомобилей с еврономерами из-под Рады

Правоохранители оттеснили акцию владельцев автомобилей с еврономерами, которая с утра 6 сентября проходила под Верховной Радой.

Об этом сообщает «Украинская правда».

«Мы только стали свидетелями того, как под стенами парламента пошла команда со стороны силового блока – и национальная гвардия Украины, полиция начали оттеснять пикетчиков, активистов общественных организаций, которые пришли на свою мирную акцию протеста», – сказал представитель межфракционного объединения «Укроп» Тарас Батенко в эфире канала «Рада».

Он добавил, что полиция начала оттеснять митингующих и окружать. При этом правоохранители попытались отобрать у активистов бочки.

В то же время пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик в комментарии «Украинской правде» сообщила, что митингующие пытались поджечь у парламента шины.

«Активисты принесли шины и зажигательную смесь. Правоохранители их предупредили, но они не послушали. Полиция предотвратила поджог. Акция дальше продолжается», – сказала она.

Как известно, в среду, 6 сентября, владельцы автомобилей с иностранной регистрацией начали протест перед стенами Верховной Рады, требуя изменить правила растаможки автомобилей.

Напомним, что николаевской таможней с начала года выявлено 66 нарушений при временном ввозе автомобилей с иностранными номерами.