Под Николаевом снова произошел пожар в роще, в Баштанском районе лес подожгли

В Витовском районе Николаевской области, неподалеку от села Галицыново 7 сентября произошел пожар хвойной подстилки на территории Николаевского лесного урочища.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

О пожаре в службу спасения сообщили в 14:40. На место выехали отделения 5-й пожарно-спасательной части, местной пожарной охраны, дежурная смена оперативно-координационного центра. По состоянию на 15:55 пожар локализовали на площади 1,8 гектара. Дополнительно задействовали технику и личный состав от ООО «Николаевский глиноземный завод». Работы по ликвидации пожара пока продолжаются.

А 6 сентября на территории Привольнянского лесничества в Баштанском районе зарегистрировано 4 пожара. Во всех случаях предварительная причина возгораний – поджог.

«Огневые случаи возникали один за другим в пределах одного квартала в разных квадратах. Общая площадь, которую прошел огонь, составила 2,5 гектара лесных насаждений, подстилки лиственного леса, верхового хвойного леса», - рассказали в ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской области из-за пожара сухой травы горел грузовик и ульи.