На Николаевщине во время пожара пострадал мужчина, который пытался самостоятельно погасить пламя

В Новоодесском районе 7 сентября спасатели ликвидировали пожар на открытой территории.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 14:45 в службу спасения поступило сообщение о пожаре сухой травы и ульев на открытой территории в Новоодесском районе. В результате горения сухой травы огонь перекинулся на ульи. В результате пожара пострадал 52-летний охранник. Мужчина получил ожоги ног, пытаясь самостоятельно погасить пламя до приезда спасателей. Пострадавшего передали медикам, после чего он был направлен в Новоодесскую центральную районную больницу. Пожар локализовали на площади 700 кв.м. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине из-за неосторожного обращения с огнем загорелась хозпостройка.