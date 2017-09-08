В Одессе «свободовцы» перекрыли Фонтанскую дорогу – возникла большая пробка

В Одессе представители партии «Свобода» и ее крыла «Сокол», которые протестуют против застройки детской деревни на Фонтанской дороге строительной фирмой «Гефест», перекрыли дорогу.

Об этом сообщает сайт «048».

Причиной для такого шага послужило то, что к стройке прибыло около 300 полицейских. При этом сотня протестующих перекрыла дорогу с требованием остановить застройку зеленой зоны и наказать чиновников, которые выдавали на это разрешение, и фирму-застройщика, которую напрямую связывают с мэром Одессы Геннадием Трухановым.

Как пишет на своей странице в «Facebook» спикер одесской полиции Руслан Форостяк, из-за перекрытия дороги возникла большая пробка.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве из-за строительства церкви Московского патриархата подрались верующие и «активисты».