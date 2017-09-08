В центре Киева взорвался автомобиль: погиб экс-разведчик, которого называют «врагом Кадырова»

В пятницу, 8 сентября, в центре Киева в районе между улицей Бассейной и Большой Васильковской взорвался автомобиль «Toyota Camry» на грузинских номерах.

Об этом сообщает корреспондент телеканала 112 Украина с места события.

По предварительным данным, внутри салона находилась женщина и ребенок. Их оперативно достали из машины и госпитализировали.

По информации «Украинской правды», в результате взрыва погиб мужчина.

Взрывная волна повредила также автомобиль «Honda CRV».

В комментарии агентству Интерфакс-Украина спикер полиции Киева Оксана Блищик сообщила, что на место происшествия выехали все экстренные службы.

Как стало известно «Преступности.НЕТ», погибшим является гражданин Грузии Тимур Махаури – разведчик Чеченского батальона имени шейха Мансура. Это добровольческое формирование было создано в Украине осенью 2014 года и воевало на Мариупольском направлении.

В январе 2017 года его задержала полиция в Киеве, при нем обнаружили два пистолета Glock и Стечкин (АПС) с боевыми патронами. Впрочем, вскоре Махаури отпустили.

Согласно сообщениям ряда СМИ, Махаури якобы причастен к убийству лидера чеченских боевиков Шамиля Басаева.

Как пишет «Интерфакс-Украина», мужчина, представившийся сослуживцем погибшего, сказал, что Т.Махаури был «личным врагом» главы Чечни Рамзана Кадырова.

- Это Тимур Махаури. Он находился в нашем батальоне им. Джохара Дудаева. Он принимал участие еще в первой и второй чеченской войне. Его Кадыров называет своим личным врагом, за ним давно уже охотились. Скорее всего, это и есть их след, - сказал сослуживец погибшего, уточнив, что речь идет о русском следе.

По его словам, женщина и ребенок, которые находились в машине с погибшим, не являются его женой и ребенком. Один из мужчин, назвавшихся сослуживцами Махаури, заявил, что он уже не состоял в батальоне и постоянно проживал в Киеве.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, в результате взрыва автомобиля мужчина получил смертельные ранения, женщине оторвало ногу, а ребенок находится в удовлетворительном состоянии.

Напомним, что в июне этого года в Киеве взорвался «Mercedes» и погиб один из руководителей управления военной разведки. Ранее в Мариуполе в результате теракта погиб полковник СБУ.