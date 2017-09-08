В школе под Николаевом запретили проводить занятия – по зданию пошли трещины

Собрание родителей учеников Воскресенской школы В поселке Воскресенское Витовского района Николаевщины запретили проводить занятия в местной школе.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского областного совета.

«За несколько дней до начала учебного года в помещении Воскресенской общеобразовательной школы были обнаружены трещины. Ранее, 7 августа представители власти устанавливали там «маячки». Со временем они разошлись. Стало ясно, что стены стремительно движутся и начинать в таком здании учебный год опасно. Именно поэтому и было принято решение о запрете проводить образовательный процесс в Воскресенской школе», - идет речь в сообщении.

Об этой проблеме, как отмечено в сообщении, «знали как представители районной власти, так и вновь избранные руководители Воскресенской громады». Трещины на стенах учреждения были уже давно, в течение лета они увеличивались.

«За несколько дней до начала учебного года ситуация приобрела угрожающе катастрофический характер. А заниматься восстановлением и ремонтными работами должны руководители Воскресенской ОТГ, пояснили представители райгосадминистрации. По завершении процесса децентрализации управленческие полномочия по учебным учреждениям передали громаде», - также рассказали в облсовете.

На период запрета принять детей вызвалась директор Калиновской общеобразовательной школы. Поселковый голова Александр Шаповалов пообещал родителям в случае необходимости организовать подвоз учеников. В то же время рассматривается возможность использования для организации учебного процесса одного из технических помещений Воскресенской школы.

Напомним, что ранее в Новом Буге обрушились три этажа здания школы.