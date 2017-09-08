Ураган Хосе в Атлантике усилился до четвертой категории, к берегам Мексики движется ураган Катя

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Ураган Хосе в Атлантическом океане усилился до четвертой категории опасности из пяти возможных, сообщил представитель компании Weather Underground Джефф Мастерс.

По его словам, ураган движется в сторону Карибского бассейна, на острова которого обрушился разрушительный ураган Ирма, сообщает AP.

Он добавил, что пострадавшие из-за Ирмы острова Барбуда, Сент-Мартин и Ангилья снова столкнутся со штормовыми ветрами и сильными дождями.

Сейчас ураган Хосе движется к северу Подветренных островов со скоростью 18 миль в час. Максимальная устойчивая скорость ветра составляет около 240 км/ч. 

Кроме того, как передает AFP, ураган Катя над Мексиканским заливом усилился до второй категории. Стихия движется по направлению к восточному побережью Мексики.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в США ожидается самый мощный ураган в Атлантике за десятилетие - в NASA показали, как он выглядит из космоса

Александра Ющишена-Вязникова

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