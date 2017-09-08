На трассе столкнулись два автомобиля и «маршрутка» Николаев – Одесса, пострадали три человека

В Николаевской области 8 сентября в ДТП попало маршрутное такси Николаев – Одесса.

Об этом на своей странице в «Facebook» написал советник главы Николаевской облгосадминистрации по вопросам транспорта Андрей Максименко.

По его словам, в ДТП виновен водитель фуры, который скрылся с места происшествия. Также Максименко утверждает, что эта «маршрутка» не должна была быть на трассе в 20:00.

Как сообщает сайт «Новости-N», авария случилась в районе села Половинки, столкнулись автомобили «Renault Kangoo», «Skoda Octavia» и микроавтобус «Mercedes-Benz Sprinter».

Сразу за селом большегрузный автомобиль, ехавший в направлении Одессы, пошел на обгон попутного транспорта в условиях ограниченной видимости, на закруглении дороги. Ехавший навстречу «Renault», чтобы уйти от лобового столкновения с фурой, выехал на обочину. В результате водитель потерял управление, автомобиль занесло, он изменил траекторию движения, выехал на встречную полосу, врезался в «Skoda» и перевернулся. В остановившуюся поперек дороги «Skoda» врезалась еще и маршрутка «Mercedes», ехавшая из Николаева в Одессу.

В результате ДТП травмированы водитель и два пассажира «Skoda». Медицинскую помощь им оказали на месте, от госпитализации они отказались. Все три автомобиля получили значительные механические повреждения. Водитель большегрузного автомобиля, спровоцировавший аварию, уехал с места происшествия, не остановившись. В настоящее время его разыскивает полиция.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине в результате ДТП с пассажирским автобусом пострадали 9 человек.