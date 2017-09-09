В Херсоне во время тест-драйва «Lexus» попал в смертельное ДТП

В Херсоне в субботу, 10 сентября, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие во время тест-драйва «Lexus».

Об этом сообщает «Любимый Херсон».

Издание, ссылаясь на очевидца, отмечает, что во время проведения тест-драйва что-то случилось с автомобилем. Послышался громкий хлопок и машину буквально разворотило, пошел дым. На происшествия погибли находившиеся в салоне парень и девушка. В то же время местное издание «Буква» сообщает, что в результате происшествия погибло трое человек.

Позже в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Херсонской области сообщили, что по предварительной информации автомобиль во время тест-драйва двигался по автодороге «Херсон - Каховка – Геническ» в направлении областного центра.

На въезде в Херсон автомобиль по неизвестным пока причинам выехал на обочину, где совершил наезд на препятствие в виде деревьев. В результате столкновения «Lexus» разорвало на несколько частей. После этого произошло возгорание сухой травы, которое ликвидировали работники ДСНС.

В салоне легкового седана «Lexus» находились водитель, представитель одного из херсонских автосалонов и потенциальный покупатель спорткара. В результате происшествия водитель автосалона и покупатель погибли на месте ДТП. Еще один представитель фирмы-продавца от полученных травм скончался по дороге в больницу.

Напомним, в Одессе во время тест-драйва разбили «Porshe» новой выставочной модели стоимостью в 3 миллиона гривен.