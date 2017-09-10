Украина и Польша разработали ракетную систему для уничтожения вражеской пехоты и вертолетов

Во время выставки MSPO-2017 в польском городе Кельце украинские и польские оборонные предприятия представили свою совместную разработку — ракетную систему ZRN-01 «Stokrotka» («Маргаритка»), которая может служить не только для уничтожения поверхностных целей, но и беспилотников, вертолетов и других низкоскоростных воздушных целей, передает польский портал defence24.pl.

В разработке системы принимали участие польская компания AREX и украинское предприятие «Артем», входящее в «Укроборонпром».

Ракетная система оснащена современной системой управления огнем «Topaz». В вооружение системы входят типичные 80 мм ракеты советского стандарта, используемые на вертолетах Ми-24 и Ми-8/17. Это позволяет использовать запасы советских пусковых установок и боеприпасов — после соответствующих модернизаций – для поддержания собственных подразделений.

Благодаря программируемой головке, система может бороться не только со скоплениями пехоты, артиллерии или легкобронированных машин, но и с беспилотниками, вертолетами, летящими на малой высоте в радиусе 4 километров.

В качестве платформы для ракетной системы разработчики выбрали грузовик «STAR-265M2» в 6×6. Однако пусковая установка и система управления огнем могут быть установлены и на другие платформы, включая бронированные машины.

Напомним, украинские военные испытали новые боевые модули для БМП – «Шквал» и «Стилет».