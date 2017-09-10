Ночью в Николаеве автомобиль с иностранной регистрацией «вылетел» на клумбу на кольце - водитель сбежал

В Николаеве в воскресенье, 10 сентября, около 02:30 на кольце на пересечении проспекта Богоявленского и проспекта Мира мужчина на автомобиле «Opel» не справился с управлением, врезался в бордюр и вылетел на клумбу.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам свидетелей машина двигалась со стороны проспекта Богоявленского. В результате аварии пострадало два пассажира, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Водитель скрылся с места происшествия, но его документы остались в автомобиле. Правоохранители предполагают, что он тоже был нетрезв.

Отмечается, что номера у автомобиля с иностранной регистрацией.

Ранее сообщалось, что в Киеве легковушка на скорости врезалась в столб и загорелась, водитель чудом спасся.