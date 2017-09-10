«Благослови вас Бог»: на штат Флорида надвигается ураган «Ирма», эвакуированы десятки тысяч человек

В США ураган «Ирма» надвигается на штат Флорида со скоростью 11 километров в час.

Об этом сообщает Корреспондент, ссылаясь на метеорологическую службу США.

Так, ураган прошел над Кубой, его эпицентр был в 200 километрах от Гаваны, тем не мене порывы ветра достигали скорости 200 километров в час. В Гаване частично прекращена подача воды и электричества, а несколько кварталов затопило.

Сейчас порывы ветра в зоне урагана достигают скорости в 195 километров в час, а на юго-восточном побережье уже появились его предвестники - шторм и порывистый ветер. Власти Флориды эвакуировали десятки тысяч человек во временные убежища.

"Ирма" на Кубе

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил о готовности Службы береговой охраны, Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях, а также сотрудников ведомств на уровне штатов к встрече с ураганом.

«Береговая охрана США, FEMA и все храбрые сотрудники на федеральных ведомств и на уровне штатов готовы. Ирма на подходе. Благослави вас всех Бог!», - написал он в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что на США надвигается ураган пятой категории «Ирма».