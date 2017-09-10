На Николаещине MAN потопил недавно отремонтированный Пересадовский мост

На Николаевщине грузовик MAN разрушил понтонный мост через реку Ингул между селами Пересадовка и Михайло-Ларино Витовского района.

Об этом сообщает пользователь Facebook Юлия Бойченко.

Так, по словам очевидцев, грузовик пытался проехать через мост, однако тот провалился под ним и автомобиль ушел задними колесами под воду. Более того, перед мостом остался ещё один MAN, также планирующий там проехать. Отмечается, что перед мостом стоит знак ограничения 8 тонн.

Также фото происшествия опубликовал Платон Ганущак. Он отмечает, что дизтопливо из бака стекает прямо в реку. На данный момент перед мостом организовалась пробка.

Стоит отметить, что ранее на Николаевщине подтопило понтонный мост. После его ремонта жители возмутились, что грузовые автомобили продолжают там ездить, несмотря на ограничение движения для тяжеловесного транспорта.