«Бьет рекорды - вес 76 тонн»: в Новом Буге с перегрузом остановили автомобили «Транс Сервис»

В Новом Буге автомобили компании «Транс Сервис» остановили за перевозку груза свыше допустимой нормы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Новобугской районной администрации Сергей Иванов.

«Новый Буг. 00:45 часов. «Транс Сервис» бьет рекорды - вес одного из авто 76 тонн. В прошлый раз «Прометей» весил 71 тонну», - говорится в сообщении.

Позднее он уточнил, что вес одного из автомобилей составил 54 тонны, второго - 59 тонн, третьего - 76,8 тонн и четвертого - 77,5 тонн. Автомобили перегрузили в норму.

«Скажите мне, пожалуйста: Для кого делаются новые дороги? И когда в Верховной Раде перестанут лоббировать свои интересы и начнут думать о сохранении дорог», - написал Иванов.

Ранее сообщалось, что грузовики «Прометея» и ФОП Шевченко снова поймали с перегрузами – выписан штраф в размере более 7 тысяч евро.