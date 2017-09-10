В Киеве невменяемая женщина выстрелила в прохожую со словами: «Ты светишься»

В Киеве в субботу, 9 сентября, женщина выстрелила в прохожую из огнестрельного оружия.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Так, в полицию сообщили о стрельбе на детской площадке. На месте происшествия правоохранители увидели лежащую на земле раненую женщину и ещё одну неподалеку - с пистолетом в руке.

Выяснилось, что нападавшая подошла к женщине и со словами: «Ты светишься» выстрелила в неё.

Злоумышленницу задержали, документов у неё при себе не оказалось. Пострадавшую госпитализировали с проникающим огнестрельным ранением.

Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные обстреляли из автомата автомобиль.