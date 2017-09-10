На чемпионате Украины по ралли «Буковина – 2017» погиб гонщик из Одессы

В субботу, 9 сентября, в Черновицкой области во время соревнований на чемпионате Украины по ралли в ДТП погиб гонщик.

Об этом сообщает издание kitsman.info.

«На границе Сторожинецкого и Кицманского районов разбился раллийный автомобиль «ГАЗ 2410» «Волга», которым управлял экипаж из Одессы. На большой скорости авто выбросило с трассы. Машина въехала в бетонную опору. Один из членов экипажа погиб на месте, другой участник экипажа травмирован. Его в тяжелом состоянии госпитализировали», – говорится в сообщении.

Напомним, в июне этого года в поселке Зайчевское возле Николаева во время второго этапа чемпионата Украины по мини-ралли «Кубок Лиманов» один из автомобилей насмерть сбил мужчину, который перебегал гоночную трассу в нескольких метрах от движущегося «Mitsubishi».