На Николаевщине фуры «Дорлидера» отказались заезжать на весы, потому что у них «всё договорено с ОГА», - Укртрансбезопасность

На Николаевщине в воскресенье, 10 сентября, сотрудники Уктрнасбезопасности задержали 6 грузовых автомобилей компании «Дорлидер», которые отказались заезжать на весы.

Об этом они сообщают на своей странице в Facebook.

«Работниками УТБ было задержано 6 грузовых автомобилей скандальной организации «Дорлидер», водители которых категорически отказались заезжать на весы, перевозя щебень, предоставлять любые документы для проверки, также угрожая работникам органа государственного контроля последствиями, в том числе, увольнением с работы», - говорится в сообщении.

Также водители уверяют, что «в ОГА у них все договорено» и их проезд должен быть беспрепятственным.

Ранее сообщалось, на Николаевщине водитель фуры со щебнем отказался заезжать на ГВК «из-за коррупции и предвзятого отношения»

Также стоит отметить, что фирма «Дорлидер» занималась ремонтом дороги на улице Никольской от Потемкинской до Яхт-клуба, который обошёлся городу в 2,3 миллиона гривен. Однако совсем недавно уложенный асфальт стал крошиться возле рельс через несколько дней после того, как его уложили. Более того, горожане заметили, что рабочие укладывают асфальт просто поверх песка. В итоге, подрядчик стал ремонтировать то, что отремонтировал несколько дней назад – в некоторых местах он заново снял уложенный асфальт и переложил его.

А ранее «Дорлидер» совершил нападение на главу «Укравтодора» Андрея Батищева в его рабочем кабинете и угрожал главе Службы автомобильных дорог Николаевщины Александру Антощуку.