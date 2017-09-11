На Николаевщине из-за нарушившего ПДД грузовика столкнулись три автомобиля – травмировались трое человек

Ночью 8 сентября в районе села Половинки Николаевского района произошло ДТП с участием автомобилей «Renault Kangoo», «Scoda Octavia» и маршрутного автобуса «Mercedes-Benz Sprinter».

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Государственная служба безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) в Николаевской области.

В ведомстве отмечают, что ДТП произошло по вине водителя неустановленного грузового автомобиля, который двигался в сторону Одессы и вышел на обгон в условиях ограниченной видимости.

«Renault», что ехал навстречу, чтобы избежать неминуемого столкновения с грузовиком, выехал на обочину. В результате ДТП водитель потерял управление, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Scoda», в которую еще и врезался автобус «Mercedes-Benz Sprinter», который двигался по маршруту «Одесса - Николаев» и в нем находилось 7 пассажиров. Как результат – травмированы водитель и 2 пассажира «Scoda», водителя грузового автомобиля разыскивает полиция», – говорится в сообщении.

Также было установлено, что автобус «Mercedes-Benz Sprinter», принадлежащий «Черноморской транспортной компании», не имел указанное время расписания движения, у водителя установлено сверхурочный рабочий день, что привело к переутомлению. Никто из пассажиров автобуса не пострадал, следствие продолжается.

Напомним, ранее на трассе столкнулись два автомобиля и «маршрутка» Николаев – Одесса, пострадали три человека.