«Решил показать, что крутой», – в Николаеве парень едва не угодил под колеса «маршрутки», которую тянули на буксире

В воскресение, 10 сентября, в Николаеве на пересечении улиц Соборная и Никольская произошло ДТП с участием маршрутного такси «Рута» и пешехода.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» с места событий.

По словам очевидцев, «маршрутку» за собой на буксировочном тросе тянул микроавтобус. В момент, когда они проезжали улицу Соборную, между ними перейти улицу Никольскую решил молодой человек. Он споткнулся за трос, упал и едва не угодил под колеса маршрутного такси.

По словам водителя, парень «решил показать, какой он крутой» и попробовал перескочить через трос, но у него не получилось. Его останавливали свидетели, но он их не слушал и пошёл между автомобилями.

На место происшествия была вызвана карета скорой медицинской помощи, которая и госпитализировала парня в БСМП. Степень полученных ним травм неизвестна. На месте работают патрульные полицейские.