Масштабный ураган «Ирма», обрушившийся на США, затопил город Майами – эвакуировано более 6 миллионов человек

В штате Флорида в результате удара урагана «Ирма» оказались затопленными некоторые районы города Майами.

Об этом сообщает ВВС.

В настоящее время ураган достиг западного побережья штата, неся с собой ливни и наводнения.

К 22:00 по Гринвичу категория урагана была понижена до второй категории из пяти по шкале Саффира — Симпсона. Его эпицентр в настоящий момент находится в 40 км к юго-востоку города Форт-Майерс (штат Флорида). Скорость ветра снизилась до 175 км в час.

Агентство Reuters сообщает, что во Флориде из-за урагана было обесточено более 3 миллионов домов и предприятий.

Власти штата ранее распорядились об эвакуации около 6,3 миллиона жителей, предупредив, что их жизни угрожает опасность. Около 114 тысяч человек размещено в 500 временных убежищах.

Ураган «Ирма» вызвал штормовой прилив воды высотой в 2,1 м на побережье в районе города Нейплс (штат Флорида), сообщает национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Подъем воды произошел стремительно, эта отметка была достигнута за 90 минут.

В национальном центре по наблюдению за ураганами США также напомнили, что в некоторых районах на побережье Флориды ожидаются серьезные наводнения.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье подписал документ об объявлении режима крупного стихийного бедствия на территории штата Флориды.

«Сегодня президент Дональд Трамп заявил, что в штате Флорида крупное стихийное бедствие и поручил рассмотреть соответствующую федеральную помощь усилиям по восстановлению штата, сообществ и имущества местных жителей в районах, затронутых ураганом «Ирма». Помощь может включать в себя гранты на временное жилье и ремонт жилья, дешевые кредиты для покрытия незастрахованных имущественных потерь и другие программы, помогающие физическим лицам и владельцам бизнеса восстанавливаться после стихийного бедствия», — говорится в документе Белого дом.

По прогнозам властей, от урагана в той или иной степени могут пострадать более 30 миллионов человек.

Ранее сообщалось, что ураган Харви, который обрушился на американский штат Техас вызвал катастрофическое наводнение в городе Хьюстон.