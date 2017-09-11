В Южноукраинске водитель скутера сбил школьницу и сбежал – полиция ищет преступника и свидетелей аварии

В пятницу, 8 сентября в Южноукраинске Николаевской области водитель мотоскутера красно-черного цвета сбил 13-летнюю девочку подростка, которая переходила проезжую часть дороги на пешеходном переходе, и скрылся с места аварии.

Об этом говорится в сообщении на странице полиции Николаевской области в социальной сети Facebook.

Как отмечается в сообщении, ДТП произошло в период времени с 17:00 до 18:00 на перекрестке улицы Дружбы Народов и проспекта Соборности.

«В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний потерпевшая получила телесные повреждения и была доставлена ​​в медицинское учреждение, где врачи оказали ей первую неотложную помощь. Приметы разыскиваемого: седые волосы, борода с проседью, солнцезащитные очки черного цвета», - говорится в сообщении.

Следователи Южноукраинского отделения полиции Первомайского ОП ГУНП в Николаевской области проводят расследование уголовного производства, начатого по признакам ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

На данный момент устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и личность водителя, виновного в его совершении. Продолжается досудебное следствие, назначено проведение соответствующих экспертиз. Полицейские устанавливают очевидцев указанного ДТП.

«Уважаемые граждане! Если вы стали свидетелями совершения указанного преступления, или владеете информацией, которая может стать полезной в расследовании, обратитесь в Южноукраинское отделение полиции по адресу: г. Южноукраинск, ул. Спортивная, 3, или по телефонам (05136) 2-54-00, 102», - отмечается в сообщении полиции.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в центре Николаева «Skoda» «зацепила» школьницу, перебегавшую улицу в неустановленном месте.