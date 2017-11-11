В Николаевской области спасатели ликвидировали пожар жилого дома и уберегли рядом стоящее здание от огня

На Николаевщине, в ночь на 10 ноября, горел жилой дом, пожар площадью 80 квадратных метров ликвидировали в течении часа.



Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.



9 ноября в 2:25 в Службу спасения 101 поступила информация о пожаре жилого дома, расположенного по адресу улица Солнечная села Новоюриивка Новобугского района.

По вызову выехали отделения 20 Государственной пожарно-спасательной части.

«Благодаря слаженной работе пожарных удалось не допустить опрокидывания огня на расположенную рядом летнюю кухню», – отмечается в сообщении.

В 3:20 пожар площадью 80 квадратных метров локализован и в 05:10 ликвидирован.

На месте работало 8 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, что в эту же ночь, в Николаеве в Заводском районе спасатели потушили горевший грузовик.