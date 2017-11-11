На Николаевщине спасли от пожара поросят

В Николаевской области в селе Привольное спасатели ликвидировали пожар хозяйственной постройки и спасли поросят от огня.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

9 ноября в 18:54 на пункт связи 7 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения по улице Шевченко село Привольное Баштанского района.

«Выяснилось, что в результате короткого замыкания электропроводки загорелась кровля хозяйственной постройки. Спасателям удалось спасти домашних животных (свиньи)», – отмечается в сообщении.

В 19:28 пожар был локализован, 21:05 ликвидировали на площади 45 кв. м.

На месте работало 3 человека личного состава и 1 единица техники.

Напомним, что в этот же день в Николаеве в Заводском районе спасатели потушили горевший грузовик.