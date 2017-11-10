Россиянка с сожителем пыталась провезти в Украину свою мать в багажнике автомобиля

В Беларуси пограничники задержали двух российских граждан, которые везли в багажнике автомобиля женщину - гражданку Украины.

Об этом сообщается на сайте Государственного пограничного комитета Беларуси.

«В четверг, 9 ноября, на пункте пропуска "Веселовка" оформление на выезд в Украину проходили граждане РФ - мужчина и женщина. В ходе досмотра их автомобиля Volkswagen пограничники обнаружили "пассажира", который явно хотел остаться незамеченным. В багажнике, спрятавшись под ворохом верхней одежды, находилась гражданка Украины», - говорится в сообщении.

Как выяснилось, женщина приходится матерью россиянке. Срок действия ее паспорта истек еще в марте 2015 года. Поэтому таким образом женщина хотела "проскочить" все виды контроля на границе.

«Через границу все трое не пропущены. В отношении водителя и гражданки Украины начат административный процесс за покушение на незаконное пересечение государственной границы. Женщина также будет привлечена к ответственности за нарушение правил пребывания на территории Беларуси», - отметили в погранслужбе.

Напомним, в аэропорту «Борисполь» мужчина попытался обойти пограничный контроль на корточках.