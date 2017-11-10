Первомайские правоохранители установили виновника смертельного ДТП и изъяли у него автомобиль

В Первомайске полиция установила личность водителя, который совершил смертельное ДТП, и изъяли у него автомобиль.

Об этом сообщает Первомайский отдел полиции.

Напомним, что 8 ноября около 00:50 по улице Автодоровская в городе Первомайске водитель сбил мужчину. Виновник аварии скрылся с места происшествия, а 38-летний пешеход погиб.

«Проведя ряд розыскных мероприятий, сотрудники криминальной полиции установили виновника аварии, им оказался 21-летний местный житель, который как выяснилось, испугавшись содеянного им преступления, с места происшествия скрылся», - говорится в сообщении.

Также у злоумышленника изъяли легковой автомобиль «ЗАЗ-110307» красного цвета, на котором полицейские обнаружили механические повреждения, а именно разбитые фары, стекло, указатель поворота и правая часть бампера.

На данный момент открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).