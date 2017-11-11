В Харькове столкнулись две «маршрутки» – 11 человек попали в больницу

В Харькове в пятницу вечером, 10 ноября, столкнулись две маршрутки. В результате дорожно-транспортного происшествия 11 человек, в том числе три ребенка, пострадали.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента Харьковского горсовета по вопросам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко.

«На Новоивановском мосту 302 маршрут догнал 278. В результате скорая увезла в неотложку 10 пассажиров, из них трое детей 8-и, 10-и и 17 лет. Вроде бы тяжелых нет. Сейчас всех пострадавших осматривают», - написал он.

Позже Сидоренко добавил, что пострадавших 11. Один из них сам приехал в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи имени Мещанинова.

В отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области уточнили, что состояние здоровья пострадавших удовлетворительное. После осмотра врачи отпустили пострадавших домой, кроме 27-летнего мужчины и 59-летней женщины. Они находятся под наблюдением медиков.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами») Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.