Спасатели предотвратили уничтожение от огня жилого дома в селе на Николаевщине

В субботу, 11 ноября около 11 часов вечера в селе Поречье, Веселиноского района Николаевской области пожарные предотвратили уничтожение жилого дома.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

«В службу спасения позвонила владелица квартиры. К месту происшествия выехал дежурный караул подразделения. По прибытию установлено, что очаг пожара находится в пристроенной части здания, в летней кухне и существует угроза переброски пламени на весь дом. Профессиональными действиями пожарных удалось потушить пожар в 00:05 площадью 50 кв. м и спасти от уничтожения жилой дом», - говорится в сообщении.

Всего к тушению привлекали 1 единицу пожарно-спасательной техники и 6 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Николаевской области спасатели ликвидировали пожар жилого дома и уберегли рядом стоящее здание от огня