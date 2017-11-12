В Непале погиб российский альпинист и бейсджампер Валерий Розов

Валерий Розов В Непале при попытке совершить полет в костюме-крыле с горы погиб российский альпинист и бейсджампер Валерий Розов.

Об этом сообщает РБК.

Так, по словам главного тренера сборной России по парашютному спорту Вадима Ниязова, альпинист погиб после прыжка с гималайской вершины Ама-Даблам.

- Этот человек — один из символов российского парашютного спорта, он в свое время был чемпионом мира, ему присвоили звание заслуженного мастера спорта. Последние 10 лет Розов целенаправленно занимался бейсджампингом и альпинизмом, ему стали интересны экстремальные проекты с прыжками с гор, — рассказал Ниязов.

Отмечается, что сейчас спасатели ведут работы по поиску тела мужчины, однако находившиеся с ним люди пока не выходят на связь.

Стоит отметить, что 52-летний Розов был неоднократным чемпионом России и международных соревнований по парашютному спорту. В качестве альпиниста он покорил несколько мировых вершин. В специальном костюме-крыле ранее он совершал полеты с вулкана в массиве Килиманджаро, с горы в Гималаях, а в октябре 2016 года он установил мировой рекорд, совершив самый высокий в мире прыжок с Чо-Ойю (Гималаи, 8201 м) с высоты в 7700 м над уровнем моря. э

В 2017 году он первым в истории совершил бейс-прыжок с горы Уаскаран в Перу. Также Розов прыгал с Эльбруса, с горы Ульветанна в Антарктиде (2650) и других вершин.

Ранее сообщалось, что спустя 13 лет на Эльбрусе нашли тела трех украинских альпинистов.