В Японии полиция заподозрила бездомного кота в убийстве женщины из префектуры Кумамото.

Об этом сообщает Japan Today.

Так, дочь погибшей женщины Маюко Мацумото пришла проведать свою мать и обнаружила, что та лежит на полу, а все ее лицо в порезах. Отмечается, что их было около 20.

- Когда мы ее нашли, кровь покрыла все выше ее подбородка, лицо ее было пропитано кровью. Я не знаю, что произошло», - сказала дочь Мацумото РКК.

В ходе расследования полиция не обнаружила следов проникновения в дом людей и выяснила, что царапины на лице женщины похожи на кошачьи. На лапах у одного из бездомных котов, которые гуляли в этом районе, правоохранители обнаружили следы, похожие на человеческую кровь.

«Полиция анализирует образец крови, взятый из когтя кота, который, возможно, поцарапал жертву», - отмечается в сообщении.

Отмечается, что представитель полиции отказался напрямую прокомментировать это дело, однако сообщил журналистам, что следователи не оспаривают сообщения в средствах массовой информации.

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