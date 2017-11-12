«Шанхай» одним словом»: начальник управления инфраструктуры Николаевской ОГА хочет закрыть автовокзал «Николаев»

У новоназначенного начальника управления инфраструктуры Николаевской ОГА Андрея Максименко после визита на Междугороднюю автостанцию «Николаев» (МОПАС) и беседы с ее руководством возникло желание закрыть автовокзал.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Поехал на автостанцию АВ1 (МОПАС) в надежде пообщаться с руководством с целью разработать дорожную карту по улучшению внешнего вида и вообще работы. Что вам сказать. Уехал оттуда с единым желанием сделать максимально все, чтобы ее закрыть. Никаких конструктивных идей руководства, беляши, игорные заведения и новый маф на тротуаре. Завтра напишу запросы на правоохранительные органы, энергонадзор, горсовет. «Шанхай» одним словом», - написал Максименко.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что должностных лиц фирмы, которой принадлежит автовокзал «Николаев», подозревают в финансировании «ДНР».

Как известно, конечными бенефициарами фирмы «Николаевское областное предприятие автобусных станций» (ЧАО «МОПАС») являются трое жителей города Донецка – Сергей Белогородский, Алексей Сергеевич Горбань и Игорь Матвеев. При этом Сергей Белобородский и Алексей Горбань в 2010 году были избраны депутатами Донецкого областного совета, от «Партии регионов» и «Сильной Украины» соответственно.

Как сообщало в начале июля прошлого года издание «Антикор», экс-депутат Донецкого областного совета от «Партии регионов» Сергей Белогородский, которого обвиняют в создании террористической группы или организации и финансировании терроризма был задержан. По последней информации от «Депо.Днепр» 13 июля уже этого года суд Павлограда оставил Белогородского под стражей до 10 сентября.

Примечательно, что фамилия второго депутата Донецкого облсовета встречается в числе учредителей зарегистрированной в Донецке фирмы «Виктва», на счета которой и были зачислены более 1,4 миллионов гривен. Из информации Единого реестра предприятий Украины следует, что конечными бенефициарами «Виктвы» являются Горбань Евгений Сергеевич, Чумаченко Михаил Юрьевич и Дрегер Олег Францевич.

В свою очередь некий Владислав Олегович Дрегер, который с 2010 года является депутатом Донецкого областного совета от «Сильной Украины» в своей декларации за 2016 год указал, что работает по совместительству помощником Генерального Директора ЧАО «Николаевское областное предприятие автобусных станций» («НОПАС»).

На тот момент директором предприятия был Вячеслав Филончук. Однако через несколько дней после того, как было принято судебное решение об аресте документов из офисных кабинетов автовокзала, руководителем фирмы стал Александр Поганюк, который также возглавляет «Донецкое областное предприятие автобусных станций» (учредители Евгений Горбань и Михаил Чумаченко) и ЧАО «Транспортные системы Украины».