В Николаеве пешеходы, перебегая дорогу на красный, едва не угодили под колеса автомобиля

В Николаеве два пешехода, перебегая дорогу на запрещенный сигнал светофора, едва не попали под колеса автомобиля.

Соответствующее видео «Преступности.НЕТ» предоставил водитель.

Инцидент произошел около спорткомплекса «Надежда». На видео видно, как пешеходы начали перебегать улицу Генерала Карпенко по пешеходному переходу и остановились посредине дороги, заметив движущийся автомобиль. Также вовремя среагировал и водитель.

После чего они продолжили перебегать дорогу и проскочили перед уже тронувшимся троллейбусом.

Напомним, ранее в Николаеве «маршрутка» сбила насмерть пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте.