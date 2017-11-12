На Харьковщине директор музыкальной школы из-за повестки сыну подрался с военкомом

На Харьковщине в городе Барвенково на глазах у детей подрались местный военком Александр Щиковский и директор музыкальной школы Петр Ткаченко.

Об этом сообщает Город Х.

Так, в четверг, 9 ноября, чиновник из отдела культуры и туризма попросил директора приехать и забрать повестку для его сына Евгения, который преподает в школе по классу фортепиано,

- В повестке Женю просили явиться в военкомат сегодня, 10 ноября, в 8 утра. А у нас сегодня праздник – день работника культуры. Сыну должны были вручать грамоту, и я поехал в военкомат, чтобы договориться о переносе времени визита», - рассказал Петр Ткаченко.

Далее, по словам Ткаченко, в одном из кабинетов военкомата он почувствовал запах алкоголя, после чего военные обвинили его в том, что он пришел пьяный.

- Предлагаю вместе проехаться к специалистам и пройти освидетельствование на алкоголь, разворачиваюсь и направляюсь к выходу из кабинета. После этих слов военком озверел и напал на меня со спины. Посыпались удары в лицо, по голове. К нему присоединились другие сотрудники военкомата, набросились на меня толпой», - рассказал директор школы.

Он отметил, что с трудом вырвался от военных и поехал на работу. Однако через несколько минут разборки продолжились уже в музыкальной школе.

- У меня был урок, но пришлось его прервать, потому что в школе поднялась шумиха. Я спустился на крик, смотрю – отец с окровавленным лицом, все бегают, суетятся. Тут стук в дверь. Открываю – врываются военком и его заместитель. Военком хватает меня за шею, начинает душить и тянуть на улицу. Я вырываюсь, меня бьют в лицо и по ребрам. Дети перепуганы, родители в шоке, все кричат, военком орет матом. В итоге мне просто пришлось убежать, - рассказал Евгений Ткаченко.

Сын директора музыкальной школы уверяет, что не отклоняется от призыва, однако с детства имеет проблемы с сердцем. Евгений отмечает, что несмотря на множество справок, подтверждающих его болезнь, ему продолжают приходить повестки.

В свою очередь военный комиссар Барвенковского района Александр Щиковский уверяет, что драки не было, а работники военкомата просто пытались вытолкать Ткаченко из здания.

- Он пришел, на входе спросили паспорт. Он: какой паспорт!? Вы же меня знаете! Пустили его, он с порога начал грубить, угрожать, что уничтожит меня, посадит, что я не буду служить. Его младший сын не первый год уклоняется от призыва. Более того – не хочет пройти медкомиссию. В прошлом году за уклонение от службы на него завели уголовное дело, которое в итоге закрыли по непонятным причинам, - рассказал он.

Также комиссар отметил, что не стал бы с ним драться, так как не хотел скандала.

- Это очень скандальный человек, я давно его знаю и побоялся бы даже руки из карманов вытягивать, какая там драка! Он скандалил, и сотрудники просто вытолкали его за территорию. Я переживаю такой стресс – не передать словами. И сейчас я должен буду ответить за то, чего не делал, - отметил он.

Отмечается, что Ткаченко и коллектив школы написали заявления в местную полицию, однако директор уверяет, что правоохранители отказались дать ему направление на судебно-медицинскую экспертизу.

- Материал зарегистрирован, дело будут рассматривать. Направление на экспертизу дадим, если не следователь, то я лично напечатаю. И проконтролирую, чтобы ее провели сегодня. Но, насколько мне известно, среди сотрудников военкомата тоже есть пострадавшие, - заявил начальник следственного отдела Барвенковского райотдела Сергей Баранов.

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