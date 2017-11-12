В Николаеве «маршрутка» сбила пешехода, перебегавшего дорогу на красный свет

В Николаеве "маршрутка" сбила пешехода, перебегавшего дорогу на "красный" сигнал светофора.

Об этом сообщает издание 0512.

Как сказано в сообщении, происшествие произошло вечером в воскресенье 12 ноября на улице Пушкинской.

"Маршрутное такси двигалось по улице Пушкинской со стороны Ингульского моста в направлении проспекта Центрального. На пересечении улицы Пушкинской и Большой Морской, на переходе, на дорогу выбежал мужчина, который пытался перебежать на "красный" сигнал светофора. Не успев сориентироваться и вовремя затормозить, водитель "маршрутки" допустил столкновение", - говорится в сообщении.

В результате ДТП, мужчина получил травму головы. Пострадавшего забрала карета скорой медицинской помощи.

По свидетельству очевидцев, пострадавший мужчина был с явными признаками алкогольного опьянения.