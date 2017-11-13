На ирано-иракской границе произошло мощное землетрясение, погибли более 300 человек

Жертвами сильного землетрясения на границе Ирана и Ирака стали уже 328 человек, более 2500 человек получили ранения.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Больше всего людей погибло в иранском городе Сарпол-е Захаб.

Спасательные группы развернуты в этом районе на фоне опасений, что число погибших может еще возрасти.

В Ираке власти города Сулеймания после землетрясения объявили чрезвычайное положение, чтобы оценить последствия стихийного бедствия.

Отметим, 12 ноября на границе Ирака и Ирана произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3.

Напомним, 19 сентября, в Мексике произошло сильное землетрясение магнитудой 7,1. По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения магнитудой 7,1 находился в 8 км к юго-востоку от Атенсинго в центральном штате Пуэбла и залегал на глубине 51 км. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето ввел в пострадавших от землетрясения регионах чрезвычайное положение. По последним данным, жертвами землетрясения стали 248 человек.