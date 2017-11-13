В Николаеве ликвидировали пожар в пятиэтажке: один мужчина погиб, четырех спасли

В Николаеве в воскресенье, 12 ноября, из-за пожара в жилой пятиэтажке один мужчина погиб, четырех жителей дома спасли.

Об этом сообщает Главное управление по чрезвыйчаным ситуациям в Николаевской области.

Так, в 20:34 в оперативно-диспетчерскую службу Главного управления ГСЧС в Николаевской области пришла информация о возникновении пожара в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома по проспекту Мира.

По вызову выехали отделения 4 Государственной пожарно-спасательной части и дежурная смена оперативно-координационного центра. На месте пожара обнаружено тело 52-летнего мужчины. В следствие плотного задымления в подъезде дома, жители смежных квартир остались отрезанными от путей эвакуации. Спасатели вывели двух людей с третьего этажа и двух людей с четвертого этажа на свежий воздух и принялись тушить пожар.

«В 20:45 пожар площадью пять кв.м был локализован и в 21:02 ликвидирован. Предварительная причина – неосторожность во время курения. К тушению пожара привлекалось 10 человек личного состава и три единицы техники. Дополнительно на место происшествия прибыла аварийная бригада ПАО «Николаевоблэнерго», карета скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов», – говорится в сообщении.

Напоминаем, что в Николаеве потушили пожар площадью 60 квадратных метров, который возник из-за разжигания печки.