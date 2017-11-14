В Первомайске пожарные спасли четырех человек из горящей квартиры

В городе Первомайске пожарные вывели из горящей квартиры четырех человек – девочек возрастом 7 и 4 года и их родителей.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 5:54 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже жилого дома по улице Базарная.

«В одной из комнат квартиры где, возник пожар, находилась семья, которая из-за плотного задымления, оказались отрезанной от путей эвакуации. Спасатели через окно эвакуировали людей на свежий воздух. Их состояние здоровья удовлетворительное», - сообщили в ГСЧС.

Пожар ликвидировали на площади 4 кв.м, его причина устанавливается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве спасатели потушили мощный пожар в гараже и доме.