На Житомирщине микроавтобус съехал в кювет и перевернулся, две женщины погибли

В Житомирской области на автодороге Новоград-Волынский - Барановка микроавтобус Mercedes Sprinter съехал с дороги в кювет, где перевернулся на крышу и столкнулся с деревом.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

В результате ДТП две пассажирки микроавтобуса от полученных травм погибли на месте происшествия.

Водитель и пассажир автомобиля получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Следователи выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, на Харьковщине в ДТП попал автобус со школьниками – пострадали семь учеников и две женщины.