В Доманевке на «кольце» перевернулся внедорожник

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В Николаевской области 12 ноября на выезде из поселка Доманевка попал в ДТП внедорожник «Jeep Grand Cherokee».

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

На улице Свободы водитель на кольцевой дороге не справился с управлением, вылетел за пределы проезжей части, где его автомобиль опрокинулся. Вследствие ДТП 24-летний водитель и его пассажир получили травмы разной степени тяжести и их доставили в медицинское учреждение.

Напомним, ранее сообщалось, что в Первомайском районе в нескольких ДТП пострадали четыре человека.

Вадим Богданов

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