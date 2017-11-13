В Саранске обрушилась лестница в 10-этажной новостройке, есть погибшие

В российском Саранске обрушилась лестница в строящемся 10-этажном доме.

Об этом сообщили в Следственном комитете России по Республике Мордовия.

Обрушение произошло с десятого по первый этаж. В ведомстве подтвердили гибель двоих человек.

Позже Интерфакс со ссылкой на источники в экстренных службах сообщил, что спасатели обнаружили тело еще одного погибшего.

Еще один рабочий был госпитализирован, он находится в тяжелом состоянии. Спасатели работают на месте инцидента.

Напомним, 9 ноября в российском городе Ижевск обрушилась часть жилого дома с первого по девятый этаж. В результате были разрушены 32 квартиры, погибли семь человек. Причиной ЧП стал взрыв бытового газа.