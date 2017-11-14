В Киеве чиновник МВД спровоцировал смертельное ДТП, очевидцы утверждают что он был пьян

В Киеве на пересечении улиц Стеценко и Академика Туполева произошло смертельное ДТП с участием чиновника из структуры Министерства внутренних дел.

Об этом сообщил в Facebook один из участников аварии Айдер Халилов.

«Это мое авто… сегодня попал в ДТП на ул. Стеценко в Киеве. Пьяный водитель на Мазде выехал на встречку и столкнулся в лоб с Митсубиси Кольт. Митсубиси отбросило на меня. Итак, в результате столкновения Мазды с Митсубиси погиб пассажир Митсубиси, водитель ранен. За рулем Мазды оказался начальник МРЭО Найда Владимир Владимирович. Приехала куча людей, чтобы его отмазать», — написал он.

Информацию о ДТП подтвердил руководитель Сервисных центров МВД Владислав Криклий.

«Произошло жуткое ДТП на пересечении улиц Стенка и Туполева с участием работника сервисного центра 8043 в Киеве — Владимира Найды, который вылетел на своем авто на встречную полосу. В результате погиб пассажир Mitsubishi Spacestar. Сейчас проводят медосвидетельствование Найды. Гарантирую, что он понесет полную ответственность за совершенное преступление!» – сообщил он.

Очевидцы смертельной аварии утверждают, что сотрудник Сервисного центра МВД находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Волонтер Роман Синицын пишет, что ранее Владимир Найда работал замначальником МРЭО-3 при Януковиче. Сейчас он успешно прошел переаттестацию. По данным Синицына Найда разворачивался через двойную сплошную и столкнулся с Митсубиси.

Советник главы МВД Зорян Шкиряк пишет, что в ближайшее время Найда будет задержан и ему изберут меру пресечения. У Авакова также добавили, что виновник аварии обязательно будет наказан.

Позже Шкиряк сообщил, что чиновник МВД задержан по статье 208 УПК.

«Виновник смертельного ДТП на углу Туполева и Стеценко задержан в рамках статьи 208 УПК. Он будет находиться под стражей до решения суда, который определит меру пресечения. По последней информации, правонарушитель все-таки сдал анализ для экспертизы на содержание алкоголя. На месте ДТП он отказался проходить тест», — написал советник министра.

Напомним, ранее сообщалось о том, как вечером 18 октября в Харькове автомобиль «Lexus» «вылетел» на тротуар, и перевернулся. В результате ДТП погибли пять человек, еще шесть получили ранения различной степени тяжести.

Отметим, анализы виновницы смертельного харьковского ДТП показали, что она употребляла наркотики.